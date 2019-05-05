رياضة | زيدان يوجه رسالة تحذيرية إلى بوجبا

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وجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني رسالة تحذير لمواطنه بول بوجبا نجم وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن زيدان حذر بول بوجبا من التلاعب بمفاوضات نادي ريال مدريد وذلك عن طريق رسالة لوكيل أعماله مينو رايولا.

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واشارت الصحيفة إلى أن زيدان قام بإجراء اتصال هاتفي مع وكيل بول بوجبا للتعرف على القرار النهائي حول رحيل اللاعب عن اليونايتد أو البقاء مع الشياطين الحمر.

واكد زيدان لوكيل بوجبا على أنه ليس مستعد للانتظار طويلاً للتعاقد مع اللاعب مؤكداً ضرورة حسم الأمور في أسرع وقت.

ويسعي زيدان للتعرف على الموقف النهائي في صفقة بوجبا قبل البحث عن بدائل جديدة قبل بداية الميركاتو الصيفي، حال فشلهم في الاتفاق مع أنديتهم.