رياضة | فراعنة الشيش بين الثمانية الكبار ببطولة العالم ويحجز مقعده بطوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فراعنة الشيش بين الثمانية الكبار ببطولة العالم ويحجز مقعده بطوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب الفراعنة لسلاح الشيش فى التأهل الى أولمبياد طوكيو 2020 فردى وفرق وذلك بعد بلوغه دور الثمانية بجدارة فى بطولة كأس العالم لسلاح الشيش المقامة حاليا فى مدينة سان بطرسبرج الروسية .

وتمكن منتخبنا الوطنى المكون من علاء ابو القاسم ومحمد حمزة ويوسف سناء بقيادة المدرب القدير ماهر حمزة من الصعود إلى دور الثمانية اثر التغلب على تايلاند باكتساح فى دور ال 32 بنتيجة 45/ 17 .

وفى دور الستة عشر قدم لاعبونا اداءا مميزا للغاية واطاحوا بالمصنف الثامن المنتخب البولندي بنتيجة 41/ 38 . Advertisements

ويلتقى منتخبنا اليوم فى دور الثمانية مع المصنف الاول المنتخب الامريكى فى مواجهة صعبة للغاية بدور الثمانية .

ومن جانبه اعرب رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى عن سعادته البالغة بوجود منتخبنا ضمن الثمانية الكبار على العالم وحجز بطاقة التأهل الأوليمبي فى نفس الوقت .

وقدم الحسينى الشكر الى وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى للدعم الكبير والاهتمام الذى يوليه بكل اللعبات عامة والسلاح خاصة وهو ما بدأت الرياضة المصرية فى حصد نتاجه .