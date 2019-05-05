رياضة | جروس يعلن برنامج الزمالك قبل ساعات من لقاء النجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يعلن برنامج الزمالك قبل ساعات من لقاء النجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كريستيان جروس عن برنامج الفريق اليوم استعدادا لمواجهة النجم الساحلي والمقرر لها التاسعة مساءا على الملعب الأوليمبي بسوسة في تونس بإياب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية .

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانا خفيفا في حديقة الفندق في الواحدة والنصف ظهرا على أن يتناول اللاعبون وجبة الغذاء في الثانية والنصف عصرا .

ويلقي المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين في السادسة والنصف مساءا بعدها يتحرك الفريق نحو ملعب المباراة في السابعة مساءا .