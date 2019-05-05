رياضة | الإسماعيلي يطلب شراء "دونجا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يطلب شراء "دونجا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو نادي الإسماعيلي في خط مفاوضات مع إدارة الزمالك لشراء محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب الفريق الأبيض مع نهاية الموسم الجاري بعد نهاية فترة الإعارة.

ويحاول نادي الإسماعيلي التوصل لاتفاق مع الزمالك على كل الأمور المالية في ظل تمسكهم ببقاء اللاعب في قلعة الدراويش.

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ويوجد بند في عقد إعارة اللاعب يمنح الإسماعيلي الحق في شرائه حال دفع مبلغ ٤.٥ ملايين جنيه.

وتتجه النية لدى إدارة الزمالك بالموافقة على رحيل دونجا لعدم الحاجة إليه وتواجد أكثر من بديل بين صفوف الفريق في خط الوسط.