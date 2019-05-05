رياضة | جدول مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأحد 5 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الأحد 5 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- الدوري الإنجليزي

تشيلسي vs واتفورد .. في الساعة 3 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

هيدرسفيلد تاون vs مانشستر يونايتد .. في الساعة 3 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

أرسنال vs برايتون .. في الساعة 5:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

- الدوري الإسباني

ريال مدريد vs فياريال .. في الساعة 4:15 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

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هويسكا vs فالنسيا .. في الساعة 8:45 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

- الدوري المصري

بيراميدز vs المصري البورسعيدي .. في الساعة 5:30 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية.

الأهلي vs نجوم المستقبل .. في الساعة 7 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية.

- كأس مصر

الإسماعيلي vs الاتحاد .. في الساعة 5 مساءً عبر قناة أون سبورت 2 الرياضية.

- كأس الكونفدرالية

نهضة بركان vs الصفاقسي .. في الساعة 6 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD.

النجم الساحلي vs الزمالك .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD.