رياضة | الأهلي يحدد مواعيد عودة حسام عاشور وجمال وعلاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد مواعيد عودة حسام عاشور وجمال وعلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الثنائي عمرو جمال وأحمد علاء ينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق الأسبوع المقبل حيث يستكملان في الوقت الحالي تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويعاني عمرو جمال من الإصابة في العضلة الأمامية في حين يعاني أحمد علاء من الإجهاد في العضلة الخلفية.

وواصل الثنائي اليوم تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش مران الغائبين عن مباراة النجوم المقرر لها السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب بتروسبورت في الدوري الممتاز.

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واكتفى حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الغائبين صباح اليوم عن مباراة النجوم.

وأوصى الجهاز الطبي باكتفاء عاشور اليوم بالتدريب في الجيم فقط وعدم المشاركة في تدريبات الكرة التي أشرف عليها سباستيان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق بسبب إصابته بنزلة برد.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب بتروسبورت في الدوري الممتاز.