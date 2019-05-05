رياضة | الأهلي يعلن موعد سعد سمير ونيدفيد من ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن موعد سعد سمير ونيدفيد من ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن سعد سمير مدافع الفريق يعود إلى القاهرة قادما من ألمانيا هذا الأسبوع بعد إنهاء الجزء الأول من برنامجه التأهيلي في ألمانيا للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.

وتعرض سعد سمير للإصابة في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأضاف عبد الحفيظ أن كريم نيدفيد لاعب الفريق سيستمر في ألمانيا لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي، مؤكدًا عودة اللاعب إلى القاهرة الأسبوع المقبل.

وأجرى كريم نيدفيد مؤخرًا جراحة غضروف الركبة علي يد البروفيسور الألماني فايلر.

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وقاد سباستيان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قاد برفقة اليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز مران الغائبين عن مباراة النجوم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

شهد المران مشاركة كل من باسم علي ومروان محسن وأحمد حمودي ومحمد نجيب وعربي بدر ومحمود وحيد ومحمد شريف ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان.

يذكر أن الأهلي يلتقي النجوم في السابعة مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.