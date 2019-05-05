رياضة | إصابة جديدة تضرب أحمد الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة تضرب أحمد الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح الجهاز الطبي للنادي الأهلي أحمد الشيخ لاعب الفريق راحة من تدريبات الغائبين عن مباراة النجوم والتي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة تحت إشراف سباستيان المدرب المساعد بالجهاز الفني.

واشتكى أحمد الشيخ أمس من الإصابة بنزلة برد، حيث خضع اللاعب للفحص الطبي وقرر الجهاز الفني إعفاءه من مران اليوم.

يذكر أن لاعبي الأهلي يحصلون على راحة سلبية من التدريبات غد الاثنين على أن يستأنف الفريق تدريباته في العاشرة مساء بعد غدٍ الثلاثاء.

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وغاب ناصر ماهر عن تدري الأهلي إذن من الجهاز الفني للفريق بالغياب عن مران اليوم الأحد والذي شهد مشاركة الغائبين عن مباراة الفريق أمام النجوم وذلك لظروف خاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الدوري الممتاز.