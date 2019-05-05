رياضة | غياب ناصر ماهر ومحارب عن تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب ناصر ماهر ومحارب عن تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن مران الفريق صباح اليوم الأحد، بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات.

وقاد سباستيان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق اليوم الأحد مران الغائبين عن مباراة النجوم المقرر لها السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد بتروسبورت في الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الطبي أحمد الشيخ لاعب الفريق راحة من تدريبات الغائبين عن مباراة النجوم والتي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة تحت إشراف سباستيان المدرب المساعد بالجهاز الفني.

Advertisements

واشتكى أحمد الشيخ أمس من الإصابة بنزلة برد، حيث خضع اللاعب للفحص الطبي وقرر الجهاز الفني إعفاءه من مران اليوم.

يذكر أن لاعبي الأهلي يحصلون على راحة سلبية من التدريبات غد الاثنين على أن يستأنف الفريق تدريباته في العاشرة مساء بعد غدٍ الثلاثاء.

وغاب ناصر ماهر عن تدري الأهلي إذن من الجهاز الفني للفريق بالغياب عن مران اليوم الأحد والذي شهد مشاركة الغائبين عن مباراة الفريق أمام النجوم وذلك لظروف خاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الدوري الممتاز.