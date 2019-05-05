رياضة | رحلة عمرة مكافأة دكرنس على الصعود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رحلة عمرة مكافأة دكرنس على الصعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس خضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس صرف المكافأة الخاصة التى وعد بها لاعبي الفريق والجهاز الفني في حالة الصعود لدورى القسم الثانى وهو ما تحقق بالأمس عقب التعادل الإيجابى أمام شبان بدواي بهدف لمثله .

وأكد أنه قرر مكافأة لجميع لاعبى وجهاز فنى الفريق الأول ب 'رحلة عمرة' جارى التنسيق لتحديد موعدها كما أضاف أنه جارى أيضا الإعداد لحفل تكريم ضخم على مستوى الفريق الأول وجميع الألعاب بالنادى تقديرا للإنجازات التى حققتها الفرق الرياضية المختلفة بالنادى خلال الموسم المنقضى .

وكان المهندس خضر إبراهيم قد تولى رئاسة نادى دكرنس منذ عام ونصف العام تقريبا عقب الانتخابات التى أجريت نهاية العام ٢٠١٧ .