رياضة | ماذا كتبت الصحف الإنجليزية على إصابة محمد صلاح؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا كتبت الصحف الإنجليزية على إصابة محمد صلاح؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لإصابة خطيرة يوم امس في ليلة الانتصار على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة قبل الاخيرة من الدوري الممتاز.

وكتب صحيفة الديلي ميل اليوم تعليقاً على إصابة صلاح:

مشجعي ليفربول سيكونوا في انتظار تحديد موقف محمد صلاح قبل لقاء برشلونة، الجماهير تعلق الأمل على صلاح خلال مواجهة البرسا الصعبة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتبت صحيفة ذا صن البريطانية:

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صلاح وجه ضربة موجعة لليفربول بعد إصابته خلال مباراة نيوكاسل حيث تحوم شكوك كبيرة حول مشاركته أمام برشلونة، صلاح خرج باكيًا خلال مغادرته للملعب، الأمر الذي وضع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في موقف صعب في ظل إصابة المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وكتبت صحيفة ميرور الإنجليزية:

محمد صلاح قد يغيب عن ليفربول في لقاء برشلونة بدوري الأبطال وفي لقاء ولفرهامبتون الاخير بالدوري، صلاح من الممكن أن يكون خارج ليفربول في أسبوع الحسم.

وأضافت الصحيفة أن صلاح في حاجة للراحة من أجل اللحاق بمباراة برشلونة المقبلة في ظل حاجة الريدز لمهاجمه الهداف.