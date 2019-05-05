رياضة | طهطا يفاوض ياسر ريان لتدريبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طهطا يفاوض ياسر ريان لتدريبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي طهطا مفاوضاته مع ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر لتولي الإدارة الفنية للفريق بعد رحيل أشرف السيد المدير الفني السابق.

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وتدور اتصالات بين هيثم جمعة عضو مجلس إدارة نادي طنطا وياسر ريان في إطار سعي مجلس إدارة النادي بقيادة عادل حلمي للدخول بقوة الموسم المقبل للمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.

ويسعي طهطا لدعم صفوفه بمجموعة من اللاعبين المتميزين لتعزيز بعض المراكز ليكون علي مستوى عال فنيا ومهاريا للصعود الموسم المقبل.