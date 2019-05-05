رياضة | زيدان يفضل يورينتي على سيبايوس في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يفضل يورينتي على سيبايوس في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد فضل ماركوس يورنتي على داني سيبايوس داخل قلعة الملكي.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن زيدان فضل لاعب الوسط يورنتي على سيبايوس ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، حيث يتجه المدرب لتوضيح مخطط الفريق لموسم 2019-2020.

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واضافت الصحيفة، أن زيدان في لقاء فاليكانو الماضي اعتقد على الثنائي يورنتي وسيبايوس في التشكيلة الأساسية ولكنه قرر خروج سيبايوس بعد ساعة من اللقاء فيما منح يورنتني فرصة اللعب على مدار الـ90 دقيقة.

واكدت الصحيفة على أن زيدان عاد من جديد ليفضل يورنتي على سيباسوس بعدما قرر استدعائه لقائمة فياريال مساء اليوم في ملعب البرنابيو ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري.

واشار زيدان إلى أن يورنتي يحتاج لمزيد من اللعب مع ريال مدريد مؤكدا على أنه سيكون له دور بارز في الموسم المقبل.