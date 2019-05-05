رياضة | جونيت شاكير.. ليفربول يستقبل الأهداف وبرشلونة لا يخسر مع الحكم التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونيت شاكير.. ليفربول يستقبل الأهداف وبرشلونة لا يخسر مع الحكم التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الحكم جونيت شاكير لإدارة مباراة ليفربول الإنجليزي أمام ضيفه برشلونة الإسباني بعد غد الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب آنفيلد.

ونجح نادي برشلونة فى حسم لقاء الذهاب الذى أقيم الأربعاء الماضى فى معقله "كامب نو" بثلاثية نظيفة بفضل تألق ليونيل ميسي ولويس سواريز.

ويعد الحكم التركي وش السعد على برشلونة في دوري أبطال أوروبا ففي خلال 8 مواجهات سابقة نجح الفريق الكتالونى فى تحقيق الفوز خلال 4 مباريات وتعادل في مثلهم ولم يخسر أي لقاء.

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وقاد جونيت شاكير مباراتين فقط لليفربول في دوري أبطال أوروبا وحقق الفوز الفريق الإنجليزي خلالهم على ناديي بوروسيا دورتموند الألمانى 4 – 3 وباريس سان جيرمان الفرنسي 3 – 2 أي أنه لا يسجل معه أقل من 3 أهداف.