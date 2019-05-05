رياضة | ديمبلي يخضع لأشعة خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديمبلي يخضع لأشعة خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، بأن إصابة جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي تعتبر "مشكلة في غير وقتها" قبل مواجهة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول الإنجليزي الثلاثاء المقبل.

وصرح فالفيردي عقب مباراة سيلتا فيغو على ملعب بالايدوس، ضمن الجولة 36 والتي خسرها الفريق بثنائية نظيفة: "حدثت منذ اللعبة الأولى، عندما حاول الركض، شعر أن هناك شيئاً غير طبيعي. لقد أقلقتنا، ولهذا قمنا بتغييره سريعا. هو يعاني من تمزق عضلي، وسيخضع غداً لأشعة لتحديد حجم الإصابة".

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وأضاف "الإصابة الجديدة ليست في نفس مكان القديمة. الإصابة جزء من كرة القدم".

وخرج الفرنسي الأسمر بعد 6 دقائق فقط من بداية اللقاء متأثراً بهذه الإصابة، ونزل بدلاً منه اللاعب الشاب أليكس كويادو.

وعلى الرغم من الخسارة، التي لم تؤثر على حسم الفريق للقب "الليغا" منذ الجولة الماضية، إلا أن المدرب الباسكي يرى أن التجربة كانت "إيجابية".