شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «ريبيري» ينضم لـ«روبن» ويرحل عن بايرن ميونخ نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، أن الموسم الحالي سيكون الأخير في مسيرة النجم الفرنسي فرانك ريبيري مع العملاق البافاري.

وأفاد بايرن ميونخ في بيان رسمي، أن ريبيري لن يجدد عقده وسيرحل بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة استمرت لـ12 عامًا بقميص النادي الألماني، ليلحق بزميله الهولندي آرين روبن الذي أعلن أيضا أن الموسم الحالي سيكون الأخير له مع النادي البافاري.

وقال ريبيري: «لقد كان حلمًا بالنسبة لي أن ألعب في بايرن ميونخ. الوداع لن يكون سهلًا بكل تأكيد، ولكن لا يجب أن ننسى ما حققناه هنا معًا. لقد حققنا بفضل دعمكم أكثر من 20 لقبًا».

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وعلق كارل هاينز رومينيجه، المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، على رحيل روبن وريبيري، قائلًا:: «فرانك وآرين لاعبان رائعان. بايرن ميونخ مدين لهما بالكثير وسنقوم بتوديعهما بأفضل طريقة. لقد ساهما بشكل كبير في تحقيق بايرن لإنجازات غير مسبوقة على مدار عقد كامل».

وفي مباراة شهدت عودة آرين روبن بعد غياب دام خمسة أشهر، حقق بايرن فوزًا هامًا على ضيفه هانوفر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليحافظ على صدارة ترتيب البوندسليجا.

قال نيكو كوفاتش، المدير الفني للفريق البافاري، تعليقا على رحيل روبن وريبيري: «لقد ترك هذان الشخصان بصماتهما في هذا النادي في العقد الماضي واستحقا ذلك. كنت أرغب في منحهم مزيدًا من الدقائق، لكن المباراة لم تسمح بذلك اليوم. استقبال الجماهير لهما كان مدهشًا».

من جانبه، قال آرين روبن، العائد إلى الملاعب بعد غياب طويل: «كل ما يمكنني قوله هو أنني أشعر بالامتنان. لقد بذلت كل ما في وسعي للعودة من جديد. بعد تقدمنا بهدفين، توقعت أن تصبح المباراة أكثر سهولة وأن أحظى ببعض دقائق اللعب، ولكن للأسف شاركت لخمس دقائق فقط».