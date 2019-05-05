شكرا لقرائتكم خبر عن «الحنفي» حَكَمًا لمباراة النجوم والأهلي.. و«الغندور» يدير الإسماعيلي والاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبدالفتاح، الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباراتي النجوم والأهلي المؤجلة من الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز والإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

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وجاءت الاختيارات كالتالي:

مباراة النجوم والأهلي: تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم، على ملعب بتروسبورت، ويديرها تحكيميًا محمد الحنفي، ويعاونه سمير جمال ومحمود رضا، ومحمد الجلاوي حَكَمًا رابعًا، ومحمود دسوقي ومحمد عباس قابيل حَكَمًا خامسًا.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والاتحاد في الخامسة مساء اليوم، على استاد المقاولون العرب، ويديرها تحكيميًا أحمد الغندور، ويعاونه هاني العراقي وسيد نافع، ومجدي خاطر حَكَمًا رابعًا، ومبروك نبيل وعاطف حسين حَكَمًا خامسًا.