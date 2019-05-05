شكرا لقرائتكم مختار مختار يجهز بدلاء الإنتاج الحربي أمام الداخلية اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدفع الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، الدفع باللاعبين البدلاء فى المباراة الودية أمام الداخلية فى الخامسة عصر اليوم الأحد على استاد المصانع الحربية. ويخوض الإنتاج الحربى المواجهة الودية، استعدادا للقاء الإسماعيلى الجمعة المقبلة بالجولة 32 فى مسابقة الدورى العام. Advertisements وخسر الإنتاج الحربى من المقاولون العرب بنتيجة 2/1 فى مباراة الجولة 30 للدورى والتى أقيمت على ملعب بتروسبورت. الإنتاج الحربى يحتل المركز 11 بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 فقط وخسر فى 11 وتعادل مثلهم وسجل 32 هدفا وسكنت شباكه 39 هدفا.

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