تشكيل الأهلى المتوقع أمام النجوم فى الدوري...

جدة - عمرو شويل استقر بشكل كبير الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى، على تشكيل الفريق المتوقع لمواجهة النجوم مساء الليلة على ملعب بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 29 فى بطولة الدورى العام.

ويعتبر التشكيل المتوقع للأهلى أمام النجوم كالتالى: فى حراسة المرمى محمد الشناوى، وفى خط الدفاع أحمد فتحى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف وعلى معلول، أما فى خط الوسط حمدى فتحى، عمرو السولية، وليد سليمان، صالح جمعة ورمضان صبحى، فيما يقود الهجوم: وليد أزارو.

وفى سياق مختلف، أدى مستبعدو الأهلى مراناً قوياً على ملعب التتش بالجزيرة تحت إشراف مخطط الأحمال،وشارك فى المران: أحمد حمودى وأحمد الشيخ ومحمد شريف ومروان محسن وإسلام محارب وباسم على ومحمد نجيب وناصر ماهر وحسام عاشور ومحمود وحيد، وشهد التدريب بعض الجمل التكتيكية والتدريبات البدنية.

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من جانبه، منح مارتن لاسارتي لاعبي فريقه راحة لمدة 24 ساعة بعد مواجهة فريق النجوم الليلة، بمناسبة أول أيام شهر رمضان المبارك، على أن يبدأ الاستعداد لسموحة الثلاثاء المقبل، المقرر لها 11 مايو الجارى