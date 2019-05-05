شكرا لقرائتكم ابن مدرب المنتخب يجبر أجيرى على السفر إلى إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طار المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، إلى إسبانيا، لقضاء إجازة قصيرة لمدة 3 أيام قبل الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا المقرر أن تنطلق من 21 يونيو إلى 19 يوليو، التى ستقام فى مصر 2019.
وأعن إيهاب لهيطة مدير المنتخب، أن سفر أجيرى لإسبانيا، لحضور حفل زفاف ابنه، مؤكدا أن المدرب سيعود إلى القاهرة بعد غد الثلاثاء.
يذكر أن المنتخب يستعد للمشاركة فى بطولة امم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.
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