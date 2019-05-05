شكرا لقرائتكم جون أنطوى على رادار الزمالك فى الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الغانى جون أنطوى، مهاجم مصر المقاصة، ضمن اهتمامات الزمالك فى الفترة الأخيرة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يبحث الأبيض تدعيم خط هجومه بمهاجم مميز الموسم المقبل.

وجاء التفكير فى التعاقد مع جون أنطوى، بعد تألقه اللافت للنظر مع مصر المقاصة بالموسم الحالى، بعدما نجح فى تسجيل 11 هدفًا خلال 25 مباراة بالدورى الممتاز، ومباراة فى كأس مصر، فيما صنع هدفين.

سبق لأنطوى الانضمام للأهلى، موسم 2014 – 2015 واستمر معه حتى موسم 2016 - 2017، حيث شارك فى 29 مباراة أحرز خلالهم 10 أهداف وصنع 3 أهداف، كما انضم لصفوف الإسماعيلى ومصر للمقاصة والشباب السعودى.

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يذكر، أن الزمالك يضم بين صفوفه الموسم الحالى 4 لاعبين أجانب وهم: التونسى فرجانى ساسى، لاعب خط الوسط، والتونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق، بجانب ثنائى الهجوم المغربيين حميد أحداد وخالد بوطيب.