شكرا لقرائتكم خبر عن مختار يجهز بدلاء الإنتاج فى ودية الداخلية استعداداً للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، الدفع باللاعبين البدلاء فى ودية الداخلية المقرر لها الخامسة عصر اليوم الأحد باستاد المصانع الحربية لتجهيزهم للمباريات المقبلة. ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الإسماعيلى الجمعة المقبل بالجولة 32 لمسابقة الدورى العام. Advertisements وكان الإنتاج الحربى خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدورى والتى أقيمت باستاد بتروسبورت. ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 32 هدفاً وتلقت شباكهم 39.

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