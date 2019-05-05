شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ماذا فعل ثلاثى القمة فى مبارياتهم بالحكام الأجانب؟.. فيديو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتل بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدورى العام قبل مباريات اليوم الأحد، برصيد 64 نقطة بعد خوضه 30 مباراة هذا الموسم بالدورى، وجاء الأهلي ثانياً بنفس النقاط من 28 مباراة والزمالك فى المركز الثالث بـ60 نقطة من 27 لقاء. ودائماً ما يطلب ثلاثى المقدمة حكام أجانب لمبارياتهم المهمة.. فماذا فعل الثلاثى مع الحكام الأجانب؟ اعرف التفاصيل

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