قبل مواجهة السويس..7 أرقام لـ"بيراميدز والمصرى" فى الدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى الممتاز المواجهة المنتظرة بين بيراميدز والمصرى، المقرر لها الخامسة والنصف عصرا فى إطار مؤجلات الجولة 30 من الدورى الممتاز على ملعب استاد الجيش بالسويس. ويسعى بيراميدز فى هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز لتعويض خسارة نقطتين مهمتين فى الظهور الأخير بالتعادل مع مصر المقاصة، بينما يطمح المصرى لتحقيق الفوز لتأمين المركز الرابع. Advertisements ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ بيراميدز والمصرى فى الدورى الممتاز بالجدول التالى: بيراميدز والمصرى

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