شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى عشاق وجماهير الزمالك مع مباراة الفريق الأبيض أمام النجم الساحلى، فى إياب نصف نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.موعد مباراة الزمالك والنجم
ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع النجم فى التاسعة مساء اليوم بملعب الميدان الأوليمبى فى سوسة، بينما كانت مباراة الذهاب قد أقيمت بالإسكندرية باستاد برج العرب.
اهداف الزمالك أمام النجم
يدخل الزمالك اللقاء باحثا عن حسم التأهل إلى نهائى البطولة الأفريقية ، والأمجاد الأفريقية الغائبة عن الفريق الأبيض منذ اخر تتويج فى عام 2002 ، حيث توج الزمالك بدورى أبطال أفريقيا 2002
الزمالك يفوز على النجم فى مباراة الذهاب
آخر لقاء جمع الفريقين أقيم يوم 28 أبريل الماضى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية وانتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف بالإسكندرية، سجله محمود عبد المنعم كهرباتأهل الزمالك على قبل نهائى الكونفدرالية
وكان الزمالك قد تأهل إلى نصف نهائى البطولة بعدما التقى مع حسنية أغادير فى ربع نهائى الكونفدرالية، وتعادلا سلبيا فى الذهاب، وفاز الزمالك فى العودة بهدف دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلى فى الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.