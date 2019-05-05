شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى فى ذكرى ميلاد الرئيس التاسع للأهلي: "ليتهم يعلمون قيمة كلماته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، بذكرى ميلاد والده الفريق عبد المحسن مرتجى، حيث ولد الرئيس التاسع للقلعة الحمراء عام 1916 بمحافظة القاهرة، وتخرج فى الكلية الحربية عام 1937، ولقب بـ"رجل الحرب وكرة القدم".

وكتب خالد مرتجى، عبر حسابه على موقع فيس بوك، "اليوم تحل ذكرى ميلاد والدى الفريق مرتجى، رحمه الله عليه، رجل عشق الأهلي بكل جوارحه وأفنى عمره فى محرابه.. رجل دافع عن هذا الكيان العظيم بكل قوة.. كان يؤكد دائما أن جمهور الأهلي هو عيون النادى خارج أسواره، لم ولن أنسى مقولته الشهيرة "عظمة مصر موجودة فى النادى الأهلي".. لو يعلم البعض قيمة هذه العبارات الحكيمة لتغير حال نادينا العريق للأفضل.. ليتهم يعلمون كل ذلك..ليتهم!".

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خالد مرتجي

ويعد الفريق الراحل عبد المحسن مرتجى واحدا من رجال قلائل جمعوا بين السياسة والحرب وكرة القدم فى مصر فى القرن العشرين، وفضلا عن دوره فى خدمة الجيش المصرى فى أوقات هى الأصعب فى تاريخنا المعاصر، إلا أنه أيضا توج مسيرة حياته بخدمة النادى الأهلى الأعرق عربيا وأفريقيا.

وتدرج فى الترقى حتى وصل إلى قيادة اللواء السادس المستقل بالقنطرة شرق برتبة عميد، كما تولى رئاسة هيئة تدريب الجيش، تولى الفريق أول مرتجى قيادة القوات العربية باليمن خلال الفترة من عام 1963 حتي 1965 وحصل على نجمة الشرف العسكرية أثناء حرب اليمن في أبريل عام 64 ثم تولى قيادة القوات البرية قبل أن يعود مرة أخرى إلى اليمن فى عام 1966.