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لاسارتي يمنح لاعبى الأهلى إجازة أول أيام رمضان بعد مواجهة النجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى الفريق راحة لمدة 24 ساعة بعد مواجهة فريق النجوم الليلة، والمقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت، فى المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ29 من بطولة الدوري العام، حتى يتثنى للاعبين زيارة أسرهم فى أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويبدأ الأهلى استعداداته بداية من الثلاثاء لمواجهة سموحة المقرر إقامتها يوم 11 مايو الجارى فى بطولة الدورى العام.

 

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