شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشيش يتأهل لدور الـ 8 فى منافسات الفرق بكأس العالم بروسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل منتخب سلاح الشيش إلى دور الـ8 فى منافسات الفرق ببطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا بالفوز على بولندا بنتيجة 41 / 38 فى دور الـ 16.
وكان منتخب مصر الشيش قد فاز على تايلاند 45 / 17 فى دور الـ 32، وسيلتقى أمريكا المصنف الأول على العالم فى دور ربع النهائى.
ويضم المنتخب الثلاثى، علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ويوسف سناء، بينما يقود اللاعبين فنيا المدرب ماهر حمزة.
من جانبه أكد عبد المنعم الحسينى أن المنتخب اقترب بنسبة 90% من التأهل إلى الدورة الأولمبية القادمة طوكيو 2020 حيث إن هذه البطولة تعد أولى محطات التأهيل.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الشيش يتأهل لدور الـ 8 فى منافسات الفرق بكأس العالم بروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.