شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشيش يتأهل لدور الـ 8 فى منافسات الفرق بكأس العالم بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل منتخب سلاح الشيش إلى دور الـ8 فى منافسات الفرق ببطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا بالفوز على بولندا بنتيجة 41 / 38 فى دور الـ 16.

وكان منتخب مصر الشيش قد فاز على تايلاند 45 / 17 فى دور الـ 32، وسيلتقى أمريكا المصنف الأول على العالم فى دور ربع النهائى.

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ويضم المنتخب الثلاثى، علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ويوسف سناء، بينما يقود اللاعبين فنيا المدرب ماهر حمزة.

من جانبه أكد عبد المنعم الحسينى أن المنتخب اقترب بنسبة 90% من التأهل إلى الدورة الأولمبية القادمة طوكيو 2020 حيث إن هذه البطولة تعد أولى محطات التأهيل.