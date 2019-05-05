شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع أمام النجوم.. وليد أزارو فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى، على تشكيل فريقه الذى يواجه النجوم الليلة على ملعب بتروسبورت، ضمن المواجهات المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ29 من بطولة الدورى العام.

ووفقاً لتدريبات الأهلى الأخيرة، فإن تشكيل الأهلى الأقرب فى مواجهة النجوم سيكون كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

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خط الدفاع: أحمد فتحى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، وعلى معلول

خط الوسط: حمدى فتحى، عمرو السولية، وليد سليمان "أجاى"، صالح جمعة ورمضان صبحى

خط الهجوم: وليد أزارو.