شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يغادر إلى إسبانيا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، القاهرة متوجهًا إلى إسبانيا فى إجازة قصيرة لمدة ثلاثة أيام.
وكشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، أن أجيرى سافر إلى إسبانيا لرغبته فى حضور حفل زفاف نجله، مشيرًا إلى أن المدرب المكسيكى سيعود إلى مصر بعد غدٍ الثلاثاء.
يذكر أن المنتخب يستعد للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.
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