مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر اليوم 5-5-2019 في الدوري الاسباني

يعود فريق ريال مدريد لمواصلة مشواره في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم بمواجهة قوية أمام نظيره فياريال في الرابعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة الخامسة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد الموافق 5 مايو 2019 وذلك في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني 2018-2019 ويحرص موقعنا يلا شوت بلس على تقديم خدمة مميزة لعشاق الفريق الملكي بعمل خدمة البث المباشر للمباراة عبر روابط متعددة تناسب جميع السرعات مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم الأحد 5-5-2019 لايف في الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر يلا شوت

يدخل ريال مدريد مباراة اليوم وهو قادم من هزيمة جديدة في الليجا أمام نظيره رايو فاليكانو بهدف دون رد ليواصل مسلسل السقوط هذا الموسم يفقد فرصته في إنهاء الموسم في المركز الثاني حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 65 نقطة حيث خاض الميرينجي 35 مباراة استطاع أن يحقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في خمس مواجهات وتلقى 10 هزائم ويعد هذا الموسم واحدا من أسوأ مواسم العملاق الإسباني الذي خرج من الموسم الحالي بخفي حنين ويسعى الفرنسي زيدان لتصحيح المسار وإنهاء الموسم بشكل جيد قبل أن يقوم بتجديد دماء الفريق في الانتقالات الصيفية yalla shoot plus بث مباشر مباراة ريال مدريد وفياريال .

على الجانب الأخر يدخل فريق فياريال مباراة اليوم بعدما تعادل في آخر لقاءاته أمام فريق هويسكا بهدف لكل فريق ويحتل فياريال المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة وكان فريق الغواصات الصفراء قد ودع بطولة الدوري الأوروبي على يد نظيره فالنسيا ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة جيدة في مباراة اليوم لإنهاء الموسم بشكل جيد جاري الان مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال .

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع حيث من المنتظر أن يقوم زيدان بالدفع بالتشكيل التالي تيبو كورتوا في حراسة المرمى وفي الدفاع سيرجيو رجيلون – ناتشو – رافائيل فاران – دانيل كارفخال وفي الوسط توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش بينما سيقود الهجوم ماركو أسينسيو – ماريانو دياز – جاريث بيل بينما سيلعب فريق الغواصات الصفراء بتشكيل مكون من أندريس فيرنانديز في حراسة المرمى وفي الدفاع خافيير كوينتيلا – فونيس موري – ألفارو جونزاليز – ماريو جاسبار وفي الوسط كارلو توكو سكامبي – سانتي كازورلا – بابلو فورناس – سانتياجو كاسيريس – صامويل شوكويزي ويقود كارلوس باكا هجوم الفريق وتنطلق مباراة ريال مدريد أمام فياريال في الرابعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة الخامسة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة السادسة والربع مساءا بتوقيت أبوظبي في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت الرياضية والتي تبث عبر تردد قمر النايل سات تردد 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى.