يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، عند الثامنة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت تونس، التاسعة بتوقيت القاهرة، اختبارا غاية فى القوة والصعوبة، عندما يحل ضيفا ثقيلا على النجم الساحلى، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائى بطولة كأس الاتحاد الإفريقى الكونفيدرالية، وذلك على أرض الملعب الأوليمبى بسوسة وسط حضور جماهيرى مكثف، 16 ألف متفرج، أعلن عن حضورهم مسؤولو النجم.

رابط beIN Match مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر يلا شوت YouTube يلا لايف مباراة الزمالك

وأسند الاتحاد الإفريقى لكرة القدم مباراة اليوم لطاقم تحكيم كونغولى بقيادة ندالا نجامبو، ويعاونه مواطنه أوليفر سافارى كابينى، مساعدا أول، وسليمان أمالدين من جزر القمر، مساعدا ثانيا، وحذر مجلس إدارة الزمالك والجهاز الفنى اللاعبين، خاصة الرباعى كهربا وطارق حامد ومحمود علاء وإبراهيم حسن، من الاعتراض على الحكم أو الحصول على إنذارات تخوفا من غيابهم عن المباراة النهائية فى حالة تأهل الفريق.

ويحتاج المارد الأبيض لتحقيق أى نتيجة إيجابية اليوم للتأهل مباشرة لنهائى البطولة بعدما حقق نتيجة جيدة فى مباراة الذهاب بالفوز بهدف نظيف لمحمود كهربا، فالتعادل أو الفوز بأى نتيجة وحتى الهزيمة بنتيجة 1-2 تصعد بالأبيض مباشرة لنهائى البطولة، فيما يحتاج صاحب الأرض للفوز بهدفين نظيفين أو فارق هدفين للتأهل.

Advertisements

رابط beIN Match مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر يلا شوت YouTube يلا لايف مباراة الزمالك

ويقف تاريخ مواجهات الزمالك أمام النجم الساحلى على الحياد، حيث التقيا من قبل فى 7 مواجهات تقاسما فيها الفوز بـ3 مواجهات لكل فريق وتعادل وحيد، وإجماليا لعب المارد الأبيض أمام فرق تونس فى 25 مباراة فاز فى 12 وخسر 8 وتعادل فى 5 مباريات، إلا أن الزمالك يدخل مباراة اليوم ولديه بشرة سارة وحالة من التفاؤل خلفها فوزه بهدف نظيف فى مباراة الذهاب فى الأدوار المختلفة بالقاهرة، حيث إن الزمالك ضمن التأهل للدور التالى فى 4 بطولات إفريقية سابقة بعد فوزه بهدف نظيف فى مباراة الذهاب، الأمر الذى تكرر فى نسخ 1994 و2001 و2012 و2014، الأمر الذى يعول عليه لاعبو وجماهير الأبيض فى مواجهة اليوم للتأهل للمباراة النهائية.

ودائما ما تكون الفرق التونسية مفتاح الزمالك للتتويج بالبطولات فى حالة نجاحه فى إقصاء أى ممثل لتونس فى البطولات الإفريقية حيث توج الزمالك بلقب دورى أبطال إفريقيا 84 بعد إقصاء الصفاقسى التونسى فى دور الـ32، فضلا عن الفوز بلقب البطولة 96 بعد تخطى الصفاقسى التونسى.

رابط beIN Match مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر يلا شوت YouTube يلا لايف مباراة الزمالك