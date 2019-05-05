شكرا لقرائتكم خبر عن 7 دول عربية وأجنبية تعلن غداً غرة رمضان والان مع التفاصيل

يبدأ شهر رمضان المبارك، الإثنين، في الكويت واليمن والعراق ولبنان وأستراليا وألمانيا والنمسا، حسب ما أعلنت الجهات المسؤولة عن تحري الهلال في تلك الدول، وفقا للعين الإخبارية.

وتتحرى السعودية والإمارات ومعظم الدول العربية والإسلامية هلال شهر رمضان لعام 1440 هجريا الأحد، لتعذر رؤية الهلال، مساء السبت.

وقالت المحكمة العليا في السعودية إنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وستعقد، الأحد، جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن.

وفي الإمارات تجتمع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، الأحد، بعد صلاة المغرب بدائرة القضاء في أبوظبي برئاسة سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل.

وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الإمارات بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها.

وستقوم لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة بمتابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

وفي البحرين، أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هيئة الرؤية الشرعية انعقدت، مساء السبت، لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر رمضان المبارك، وقررت استمرار انعقادها، مساء الأحد.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، الأحد، هلال الشهر المبارك في احتفال رسمي وشعبي كبيرين، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر.

وسيعلن الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال رمضان، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

بدورها أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر أن موعد ليلة الشك لترقب شهر رمضان سيكون الأحد.

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وفي موريتانيا، دعت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة الجميع لمراقبة هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1440 مساء الأحد.

وفي سوريا، دعا القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي المواطنين إلى التماس هلال شهر رمضان مساء الأحد.

ويتحرى هلال رمضان، مساء الأحد، السودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس وباكستان والهند وإندونيسيا وماليزيا.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية تعذر رؤية هلال شهر رمضان لهذه الليلة، ليكون بذلك الأحد هو المتمم لشهر شعبان وبعد غد الإثنين أول أيام الشهر المبارك.

‎وفي اليمن، قالت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، في بيان، إن الأحد هو المكمل لشعبان، والإثنين هو أول أيام رمضان، بعد تعذر رؤية الهلال.

وفي بغداد، أعلن ديوان الوقف السني أن الإثنين هو بداية رمضان إثر تعذر رؤية الهلال.

وفي بيروت، قال مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان إنه لم تثبت رؤية هلال رمضان، وعليه فإن الأحد هو المكمل لشعبان، والإثنين هو أول أيام رمضان.

وفي أستراليا، أعلن مجلس الأئمة الفيدرالي أن رمضان سيبدأ الإثنين، حسب بيان أصدره.

وفي النمسا، أعلن المركز الإسلامي أن الإثنين هو غرة شهر رمضان المبارك، متمنيا للمسلمين في النمسا صوما مقبولا.

وفي ألمانيا قال المجلس المركزي للمسلمين، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني "يبدأ شهر رمضان الإثنين، وينتهي الإثنين 3 يونيو/حزيران".