انت الان تتابع الأهلي في مهمة الصعود لقمة الدوري أمام النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص
الأهلي والنجوم
يستضيف الأهلي نظيره فريق النجوم في السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم محمد الحنفي. ويدخل الأهلي مباراة الليلة وهو في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب القمة، حيث يمتلك الفريقان 64 نقطة لكن بيراميدز يتفوق بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، ويسبق المارد الأحمر بمباراتين، ويحتل النجوم المركز الأخير في جدول المسابقة بـ25 نقطة، ويطمح الصاعد حديثا في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر من أجل موصلة صراع الهروب من القاع.
ويطمح الأهلي في مواصلة تحقيق الفوز والسعي قدما في احتلال صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز، ووضع الضغط على الزمالك الغريم التقليدي الذي تم تأجيل مباراته مع الإنتاج الحربي نظرا لضغط المباريات ومواجهة النجم الساحلي التونسي، في إياب دور نصف النهائي بالكونفدرالية الإفريقية. ويتبقى للأهلي 5 مباريات في الدوري،
ويتبقى للأهلي 5 مباريات في الدوري، وهي، الإسماعيلي - إنبي - سموحة - المقاولون - الزمالك، إذا حقق الفوز بها سيحصد لقب الدوري، دون النظر إلى نتائج الآخرين.
وأنهى الفريق الأحمر مرانه أمس السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وقرر الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة النجوم الهامة في مشواره بالدوري، وركز الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق خلال المران على التسديد على المرمى، وخصص فقرة كاملة للرباعي رمضان صبحي ووليد سليمان وصالح جمعة ووليد أزارو.
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