انت الان تتابع كيف تحول حلم برزينتيشن في رعاية الأهلي إلى كابوس؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فوجئ الجميع بمجلس إدارة النادي الأهلي يعلن عقب اجتماعه اليوم أنه قرر عدم السماح للشركة الراعية له بدخول الملعب أو نقل مبارياته إلا بعد تسوية المستحقات المتأخرة عليها

عندما يذكر اسم شركة بزينتيشن وعقد رعاية النادي الأهلي في جملة واحدة، لابد أن نسترجع المشهد السينمائي المؤثر الذي لعب دور البطولة فيه محمد كامل رئيس الشركة، بل وأخرجه وأنتجه أيضًا على نفقته الخاصة، عندما قام بتقبيل رأس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، والدموع تنهمر من عينيه على طريقة نجمات السينما الكبار، خلال مؤتمر إعلان توقيع عقد رعاية النادي الأهلي مع الشركة الراعية الذي أقيم يوم 21 أكتوبر من العام الماضي في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

المشهد الذي قام بتمثيله محمد كامل أثبتت الأيام أنه كان يستحق عليه واحدة من جوائز المهرجانات السينمائية الكبرى، بعدما استطاع أن ينجح في فترة وجيزة في إقناع رئيبس الأهلي بأنه يمتلك المصباح السحري الذي سيحقق له كل أمنياته، ولن تقف أمام الأهلي أي مشكلة في تنفيذ كل ما يحلم به الأسطورة. ومن هنا سارع بيبو

المشهد الذي قام بتمثيله محمد كامل أثبتت الأيام أنه كان يستحق عليه واحدة من جوائز المهرجانات السينمائية الكبرى، بعدما استطاع أن ينجح في فترة وجيزة في إقناع رئيبس الأهلي بأنه يمتلك المصباح السحري الذي سيحقق له كل أمنياته، ولن تقف أمام الأهلي أي مشكلة في تنفيذ كل ما يحلم به الأسطورة.

ومن هنا سارع بيبو في توقيع عقد الرعاية معه بعد انسحاب شركة صلة السعودية وفسخ تعاقدها مع الأهلي، بسبب هتافات جماهير النادي المسيئة ضد المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، في مباراة الأهلي ونظيره حوريا كوناكري الغيني في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الماضية.

الشيء المؤكد أن هذا المشهد المؤثر الذي كان مليئًا بكل أنواع الأحاسيس والعواطف والشجن من جانب رئيس برزينتيشن تجاه رئيس النادي، عاد لأذهان جماهير النادي الأهلي بعد القرار الذي أعلنه مجلس إدارة النادي الأهلي مساء اليوم السبت، وجاء نصه على النحو التالي:" نظرًا لتأخر شركة بريزنتيشن في سداد قيمة الأقساط المستحقة للنادي مقابل عقد حقوق الرعاية والبث التليفزيوني، وعدم استجابة الشركة للخطابات التي سبق أن أرسلها النادي للشركة بشأن سداد تلك المستحقات والغرامات المترتبة عليها، فإن الأهلي مضطر لمنع الشركة من دخول المباريات المملوكة للنادي في بطولة الدوري العام، بداية من مباراة الأهلي وسموحة والمقرر إقامتها بتاريخ 11ـ 5ـ 2019، وذلك لحين سداد الشركة لجميع مستحقات النادي المتأخرة عن الفترة الماضية للحقوق الممنوحة للشركة".

لن يستطيع أحد أن يتصور على الإطلاق أن علاقة محمد كامل رئيس برزينتيشن مع محمود الخطيب وصلت إلى هذه الدرجة من السوء بعدما هدد مجلس الأهلي بمنع دخول الكاميرات أو الشركة الراعية لإذاعة مبارياته بداية من لقاء سموحة المقرر إقامتها بعد 7 أيام قبل أن تسدد الشركة المستحقات المتأخرة للنادي الأهلي.

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أمر غير معقول.. هل نسي محمد كامل كلماته المؤثرة ودموعه التي كانت تنهمر أثناء إلقاء كلمته في مؤتمر توقيع عقد الرعاية بهذه السرعة، فلم يمر إلا 195 يومًا فقط على الكلام المعسول الذي خرج على لسان رئيس برزينتيشن يومها، عندما قال: "بسم الله الرحمن الرحيم، "اللهم إنا نشهدك أننا ما أوتينا هذا عن علم منا"، ألف مبروك برزينتيشن، بالنسبة لي لحظات تاريخية لي ولكل زملائي اللي النهاردة مشرفني".

وتابع قائلاً: "أنا لو مت الآن مفيش أي حلم من أحلام حياتي لم أحققه، بعد أن أخذت رعاية النادي الأهلي، أنا شخصيًّا يمتلكني فخر ما بعده فخر وشرف ما بعده شرف، أنا بحاول أمسك نفسي على قدر المستطاع يا جماعة، لكن الحلم ده حلم غايب بقاله كثير جدًا وأمل كبير جدًا تحقق".

هل نسي كامل كل هذه الكلمات الرقيقة ولماذا تحول الحلم إلى كابوس خاصة أن النادي الأهلي حصل على 150 مليون جنيه بعد التوقيع مقدم تعاقد ولم يحصل على أي مستحقات أخرى منذ ذلك التوقيت؛ ما وضع محمود الخطيب في موقف حرج للغاية خاصة أن المبالغ المالية التي حصل عليها عند التوقيع تم صرفها على الصفقات الجديدة التي تعاقد معها بيبو في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، ووفقًا لتأكيدات مصدر في الجهاز الفني للأهلي فإن النادي لا توجد في خزينته المزيد من الملايين لدعم فريق الكرة بصفقات جديدة في الموسم المقبل، اللهم إلا إذا توفر من يدعم هذه الصفقات، وهو أمر لن يقدر عليه إلا المستشار تركي آل شيخ الذي دعم الخطيب بـ261 مليون جنيه بعد الانتخابات، ودعم حملة الخطيب بستة ملايين جنيه قبل الانتخابات، بخلاف الهدايا التي تتكشف حقيقتها يومًا بعد الآخر.

وحتى تركي آل شيخ فقد أعلن مؤخرًا أنه لن يدعم أي ناد في المرحلة المقبلة، وأن تركيزه ينصب فقط على فريق بيراميدز الذي يمتلكه من أجل المشاركة في البطولات الإفريقية للتتويج باللقب في العام الثاني لهذا النادي الوليد.

الخلاصة أن شكوى الأهلي ليست الأولى من نوعها؛ لأن كل أندية الدوري لم تحصل على مستحقاتها المتأخرة، وسبق انادي المصري وهدد بعدم إذاعة مباراة الزمالك، لكن سمير حلبية رئيس النادي تلقى اتصالاً من تامر مرسي رئيس الشركة الأم ووعده بصرف مستحقاته المتأخرة، ووفقًا لمصدر مقرب من مجلس إدارة المصري تم إرسال 5 ملايين جنيه بعد المباراة، ومازال المصري ينتظر باقي مستحقاته التي تقدر بـ15 مليون جنيه، وهناك مستحقات للإسماعيلي قيمتها ما يقرب من 20 مليون جنيه، ونفس الأمر بالنسبة لنادي الاتحاد السكندري.

نادي الزمالك الغريم التقليدي للأهلي يعاني هو الآخر من عدم صرف مستحقات تعاقده مع الشركة الراعية، وخرج رئيس النادي في أكثر من مناسبة وأعلن أنه لم يتقاض مليمًا من المتأخرات التي تخطت الـ80 مليون جنيه.

ويكفي أن اتحاد كرة اليد أعلن فسخ تعاقده مع برزينتيشن بسبب عدم تنفيذ الأخيرة بنود عقد الرعاية الذي تم توقيعه بعد توقيع عقد رعاية النادي الأهلي الذي بلغت قيمته 510 ملايين جنيه، حسبما تم الإعلان بعد توقيع العقود.

المعطيات تؤكد أن الأهلي مقبل على أزمة مالية طاحنة حال عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى الشركة الراعية خاصة أنها تمتلك أيضًا حقوق البث ومن ثم فإن النادي لن يجد الموارد للصرف على الأنشطة الرياضية والوفاء بالالتزامات المالية للاعبي فريق الكرة أيضًا في هذا التوقيت العصيب من المنافسة على بطولة الدوري.