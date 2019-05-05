كيف تفاعلت الصحف البريطانية مع إصابة صلاح؟

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٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

محمد صلاح

في الوقت الذي احتفلت فيه جماهير ليفربول بالانتصار الثمين الذي حققه فريقها أمس بنتيجة 3-2 على نيوكاسل في ملعب سان جيمس بارك، واستعادة الريدز صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من جديد ولو مؤقتًا، شعر الجميع بالقلق على نجم الفريق الأول محمد صلاح بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في الرأس عقب اصطدامه بحارس نيوكاسل دوبرافكا، ولحسن الحظ استعاد صلاح الوعي عقب سقوطه على الأرض، تلك الإصابة التي تأتي في وقت صعب للغاية ينتظر فيه ليفربول مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وذلك حسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وبدورها قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن هناك شكوكا تحوم حول لحاق صلاح بمباراة برشلونة، حيث من المحتمل أن لا يلحق باللقاء المرتقب مثل زميله في الفريق روبرتو فيرمينو، وهناك شكوك أيضًا بأن موسم صلاح قد انتهى مع ليفربول. وقال كلوب عن إصابة صلاح: "قرار استبداله أتى من طبيب الفريق مباشرة، وبعد انتهاء المواجهة