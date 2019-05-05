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طاقم روماني لإدارة مباراة بيراميدز والمصري في الدوري

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة بيراميدز والمصري، المقررة اليوم الأحد، والمؤجلة من الجولة رقم 30 للدوري الممتاز، سيديرها طاقم حكام من رومانيا بقيادة سباستيان كونستانتين.

ويعاون «كونستانتين» كل من فلاديمير اوزريك والكسندر سيراي، وفيسنيك هوارتيو حكماً رابعاً.

ويحتل بيراميدز المركز الأول في ترتيب جدول الدوري بـ64 نقطة، وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما يأتي المصري في المركز الرابع بـ47 نقطة.

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