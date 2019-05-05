شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتطلع لـ5 سيناريوهات كتبها الأهلي أمام النجم في سوسة لبلوغ نهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفاً ثقيلاً على النجم الساحلي التونسي، بإياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية نسخة 2018-2019، مساء اليوم الأحد، بملعب سوسة الأوليمبي في تونس.

الزمالك فاز في لقاء الذهاب ببرج العرب بالإسكندرية بهدف دون رد، سجله اللاعب محمود كهربا، ويكفي الزمالك تحقيق التعادل بأي نتيجة في لقاء سوسة من أجل العبور لنهائي الكونفدرالية أو الخسارة بفارق هدف وحيد بشرط التسجيل مثل (2/1 أو 3/2 أو 4/3 إلى آخره).

فريق النادي الأهلي الغريم التقليدي والأزلي للزمالك تمكن خلال 5 مباريات سابقة له في ملعب سوسة أمام النجم الساحلي من تحقيق نتائج يحتاجها أبناء القلعة البيضاء في لقاء اليوم من أجل الترشح للنهائي، ونستعرضها في التقرير التالي.

ذهاب نهائي 2005

تعادل الأهلي بدون أهداف أمام النجم بسوسة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2005، وهي النتيجة التي يتمناها أنصار ميت عقبة في لقاء فريقهم اليوم الأحد من أجل العبور للنهائي.

ذهاب نهائي 2007

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يكرر الأهلي نتيجة التعادل السلبي في سوسة أمام النجم الساحلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2007، وهي نتيجة تسمح للزمالك أيضاَ بانتزاع بطاقة الترشح للنهائي.

مجموعات الكونفدرالية 2015

تعادل إيجابي بنتيجة 1- 1 حسم لقاء الأهلي أمام النجم الساحلي بسوسة في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات للكونفدرالية نسخة 2015، وسجل عمرو جمال هدف الأهلي الوحيد يومها، وهي نتيجة تعبر بأصحاب الرداء الأبيض في لقاء اليوم للنهائي القاري.

ربع نهائي دوري الأبطال 2017

خسر الأهلي ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال نسخة 2017 في مواجهة النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف وسجل صالح جمعة الهدف الوحيد لبطل مصر، وعلى الرغم من الخسارة إلا أنها نتيجة تؤهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية في نسختها الجارية، مستفيداً من قاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين عند التساوي في النتيجة.

دوري أبطال العرب 2004

تعادل سلبي يحسم لقاء الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال العرب نسخة 2004 جمع الأهلي بالنجم في سوسة، وهي نتيجة كما ذكرنا من قبل تمنح الزمالك بلوغ نهائي الكونفدرالية حال تحقيقها اليوم في مواجهة الفريق التونسي.