السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل اختير هدف المصري محمد صلاح في تشيلسي خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2 -0 ضمن المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي أفضل أهداف فريقه خلال أبريل الماضي، وذلك من خلال استطلاع أجراه النادي بموقعه على الانترنت، وسجل صلاح هدفه في الدقيقة الـ53 في اللقاء الذي جرى في 14 أبريل.



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