الهلال يستعيد روحه قبل العين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدى الهلال أمس تدريبا مغلقا على ملعبه قاده المدير الفني، البرازيلي بريكليس شاموسكا، وسط مشاركة فاعلة من جميع عناصر الفريق وروح معنوية عالية، وحضور إداري تقدمه رئيس النادي المكلف عبدالله الجربوع ونائبه عبدالرحمن النمر، وذلك استعدادا لمواجهة العين الإماراتي غدا على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ضمن مواجهات الجولة الخامسة قبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وسبقت انطلاقة التدريبات تعاهد اللاعبين على نسيان إخفاقات المرحلة الماضية والقتالية في المباراتين المتبقيتين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفي دوري أبطال آسيا.

ويتصدر الهلال مجموعته الآسيوية برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل العين الترتيب برصيد نقطتين فقط. ويكفي الهلال نقطة التعادل لحسم تأهله رسميا قبل أن يخوض مباراة الجولة الأخيرة.

وكان الهلال أعلن بدء البيع في تذاكر المباراة التي ستبدأ في العاشرة مساء بعد موافقة الاتحاد الآسيوي على خوض فرق غرب آسيا مبارياتها في رمضان بعد الإفطار.

أسعار التذاكر

- منصة بلاتيني: 1200 ريال

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- منصة أفراد: 500

- منصة عائلات: 300

- موحدة

(الواجهة E): 75

- موحدة

(الواجهة F-D): 50

- موحدة أفراد: 30

- موحدة عائلات: 30