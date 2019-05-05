السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ فرانكفورت كشفت صحيفة «ايه إس» الإسبانية الرياضية أن ريال مدريد اشترى عقد مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألماني، الصربي لوكا يوفيتش (21 عاما). وبحسب الصحيفة، سيدفع النادي الملكي 60 مليون يورو مقابل توقيع يوفيتش عقدا مدته 6 أعوام، حيث يحصل النادي الألماني على 48 مليون يورو، وستذهب 12 مليون يورو إلى خزينة بنفيكا البرتغالي، النادي السابق ليوفتيش.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوفيتش للريال مقابل 60 مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.