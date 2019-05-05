أبها يبدأ احتفالات الصعود وضمك يطمح لحسم تأهله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

يبدأ فريق أبها احتفالاته بالصعود إلى دوري المحترفين من خلال استضافة نظيره نجران اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، ضمن لقاءات الجولة الـ36 لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ويتصدر أبها الترتيب برصيد 65 نقطة، فيما لنجران 48 نقطة في المركز السادس.

Advertisements

وتلعب الفرق الثلاثة المرشحة للتأهل بجانب أبها، سواء مباشرة أو عن طريق خوض ملحق الصعود، مباريات مهمة، خاصة ضمك الثاني برصيد 63 نقطة، حيث يحل ضيفا على الطائي السابع بـ48 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل. وفي حال فوز ضمك وتعادل أو خسارة العدالة والخليج، فسيضمن التأهل رسميا.

أما العدالة ثالث الترتيب برصيد 58 نقطة، فيستقبل القيصومة صاحب المركز الـ17 برصيد 42 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء وكله أمل في تحقيق الفوز للإبقاء على حظوظه في التأهل، وهو ذات هدف الخليج الرابع برصيد 58 نقطة أيضا، عندما يحل ضيفا على العين الثاني عشر برصيد 45 نقطة على ملعب مدينة الملك سعود بالباحة.

ويحتضن ملعب نادي الشعلة بالخرج مواجهة الكوكب الرابع عشر بـ44 نقطة مع ضيفه هجر الخامس عشر بـ43 نقطة.