شكرا لقرائتكم الإسماعيلى ضد الاتحاد.. من يحسم التأهل لنصف نهائى الكأس؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الإسماعيلى مواجهة صعبة فى الخامسة مساء اليوم، أمام الاتحاد السكندرى فى إطار دور ربع النهائى لبطولة كأس مصر على استاد الجيش بالسويس. والتقى الفريقان من قبل فى 16 مباراة ببطولة الكأس، فاز الإسماعيلى فى 5 منهم فيما تفوق سيد البلد فى 7 مواجهات، وأحرز الإسماعيلى 17 هدفا، ودخل مرماهم 21 هدفاً. Advertisements وتوج الاسماعيلى ببطولة كأس مصرمرتين عامى 1997 و 2000 ، فيما أحرز سيد البلد البطولة فى 6 مناسبات فى 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، و1976، ويحاول الدروايش مصالحة الجماهير بعد الاخفاقات الافريقية والمحلية فيما يتطلع سيد البلد إلى الزحف نحو اللقب الغالى والوصول إلى أبعد نقطة فى المسابقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى ضد الاتحاد.. من يحسم التأهل لنصف نهائى الكأس؟... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.