شكرا لقرائتكم عام الزمالك.. كل هذه البطولات حصدها الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، العديد من المشاهد المفرحة لجماهير نادي الزمالك ولاعبيه ومجلس إدارته بعد تحقيق العديد من الألقاب في جميع الألعاب.

حيث حصد الزمالك كلا من: السوبر المصري السعودي لكرة القدم ضد الهلال السعودي، دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد، السوبر الافريقي لكرة اليد، دوري المحترفين لكرة اليد وأخيرا دوري السوبر لكرة السلة بعد مباراة حاسمة مع الجزيرة مساء أمس.

ويستعد الزمالك في التاسعة مساء اليوم لخوض مباراته المهمة في كرة القدم بنصف نهائى بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام النجم الساحلي على الملعب الأوليمبي بسوسة.



السوبر المصري السعودي



دوري ابطال افريقيا لكرة اليد Advertisements

الزمالك بطل السوبر الافريقي لكرة اليد

دوري المحترفين لكرة اليد



دوري المحترفين لكرة السلة



