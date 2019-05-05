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شكرا لقرائتكم رجل الحرب والكرة.. عينه عبد الناصر والمشير رئيساً للأهلى لإنقاذه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يوافق اليوم 5 مايو 1916 عيد ميلاد الفريق عبد المحسن مرتجى الرئيس التاسع للأهلى، واحتفلت الصفحة الرسمية للنادى بتلك المناسبة عبر الفيس بوك.
وفى عدة سطور نتعرف على من هو الفريق مرتجى.. ولد الفريق أول عبد المحسن مرتجى بمحافظة القاهرة فى عام 1916، وتخرج من الكلية الحربية عام 1937، ولقب برجل الحرب وكرة القدم، وهو من القلائل الذين جمعوا بين السياسة والحرب وكرة القدم فى مصر فى القرن العشرين، ودوره فى خدمة الجيش المصرى وتوج مسيرة حياته بخدمة النادى الأهلى.
ترقى حتى قيادة اللواء السادس المستقل بالقنطرة شرق برتبة عميد، وتولى رئاسة هيئة تدريب الجيش، كما تولى الفريق اول مرتجى قيادة القوات العربية باليمن خلال الفترة من عام 1963 حتى 1965 وحصل على نجمة الشرف العسكرية أثناء حرب اليمن فى أبريل من عام 64 ثم تولى قيادة القوات البرية قبل أن يعود مرة أخرى إلى اليمن فى عام 1966.
قاد الفريق أول مرتجى الجبهة الشرقية وجبهة سيناء وعين قائدا للقوات البرية فى حرب عام 67 وتمت إقالته من الجيش نتيجة التحقيقات فى النكسة، فهو رجل كل العصور ذاق حلاوة الانتصار ومرارة الانكسار وشارك فى عدة حروب وهو من أبرز قادة القوات البرية.
ترأس الفريق مرتجى النادى الأهلى فى الستينيات والسبعينيات، وارتبط اسم الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجى، بالنادى الأهلى، عندما تولى رئاسته فى المدة من 15 ديسمبر 1965 حتى 13 يوليو 1967، وذلك بتكليف رسمى من جمال عبد الناصر وقرار من المشير عبد الحكيم عامر، بعد تدهور نتائج النادى وتدخل القيادة السياسية لإنقاذه.
كما انتخب لرئاسة الأهلى فى الفترة من 8 نوفمبر 1972، حتى 12 ديسمبر 1980، وشهد معه النادى الأهلى طفرة فى نتائجه وعودة البطولات مرة أخرى، حيث فاز الأهلى بعدة بطولات محلية حصد 5 ألقاب لبطولة الدورى العام و3بطولات لكأس مصر.
وإشتهر الفريق مرتجى بعشقه للأهلى، وكان له جملة شهيرة يرددها دائمًا وهى: "عظمة مصر موجودة فى النادى الأهلى"، وهو والد المهندس خالد مرتجى عضو الأهلى السابق وعضو لجنة الأندية بالفيفا.
وتوفى الفريق أول عبد المحسن مرتجى فجر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2013، عن عمر يناهز 97 عاما.
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