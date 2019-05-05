شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو الأهلى عن مواجهة النجوم يتدربون فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو الأهلى المستبعدين من مواجهة النجوم مراناً قوياً صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة تحت إشراف حسين عبد الدايم مخطط أحمال الفريق، ويواجه الأهلى النجوم مساء اليوم على ملعب بتروسبورت فى المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ29 من بطولة الدوري العام.

وشارك فى المران كل من أحمد حمودي وأحمد الشيخ ومحمد شريف ومروان محسن وإسلام محارب وباسم علي ومحمد نجيب وناصر ماهر وحسام عاشور ومحمود وحيد، وشهد المران التدريب على بعض الجمل التكتيكية وخوض بعض التدريبات البدنية.