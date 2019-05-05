شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يُحذر لاعبى الزمالك من الأخطاء المجانية بسبب نقطة قوة النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، لاعبى الأبيض من ارتكاب الأخطاء حول منطقة جزاء الأبيض خلال المباراة التى ستجمعهم بالنجم الساحلى، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على الملعب الأولمبى بسوسة.

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وشدد جروس خلال حديثه مع اللاعبين أكثر من مرة على ضرورة عدم ارتكاب الأخطاء المجانية على حدود منطقة الجزاء بسبب قوة لاعبى النجم الساحلى فى استغلال الكرات الثابتة وهو ما يشكل خطورة على دفاعات الأبيض.

يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك والنجم الساحلى، انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، احرزه محمود كهربا على ستاد برج العرب بالإسكندرية.