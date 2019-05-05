شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ميدالية حصاد البعثة المصرية فى الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب الكاراتيه للشباب 11 ميدالية متنوعة خلال بطولة الدورى العالمى التى أقيمت بقبرص، فى الفترة من 2 مايو وحتى 5 مايو الجارى.
الميداليات مقسمة على 3 ذهب ، و4 فضة، و4 برونز، وحقق الذهبيات كل من على أسامة، ويوسف بدوى ، وحسام غنيم، وبالنسبة للفضيات آسر الهجاوى ، وبلال عمرو، ومحمد نجاح، وعبد الرحمن جمال الدين.
أما البرونزيات فأحرزها عبد الرحمن عبد القادر، ومحمد على، ومحمود جابر، ومحمد صلاح.
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