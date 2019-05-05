شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قبل موقعة سوسة.. ماذا فعل الزمالك خارج الديار فى الكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك تحدى جديد عندما يحل ضيفًا على النجم الساحلى التونسى، فى التاسعة من مساء الأحد، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على الملعب الأولمبى بسوسة، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بهدف دون رد، احرزه محمود كهربا، على ستاد برج العرب.

يحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأى نتيجة فى مباراة العودة أمام النجم الساحلى أو الهزيمة بفارق هدف شرط تسجيل أهداف، لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من الكونفدرالية الأفريقية، التى يسعى الأبيض للتتويج بلقبها لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، يستعرض ”الخليج 365” نتائج الزمالك خارج الديار فى النسخة الجارية من الكونفدرالية قبل مواجهة النجم الساحلى بسوسة.

- الزمالك والقطن التشادى

البداية جاءت بهزيمة الزمالك أمام القطن التشادى فى إياب دور الـ32 من البطولة بهدفين دون رد، بعد أن فاز الأبيض فى مباراة الذهاب بنتيجة 7 /0، ليتأهل بمجموع مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 7 / 2، إلى دور الـ32 مكرر من البطولة الأفريقية.

- الزمالك واتحاد طنجة المغربى

فى ذهاب دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية، واجه الزمالك اتحاد طنجة بالمغرب، وتعادل سلبيا، قبل أن يفوز فى مباراة العودة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى دور المجموعات.

- الزمالك وجورماهيا الكينى

تلقى الزمالك هزيمته الثانية فى مشواره بالكونفدرالية فى النسخة الجارية، أمام فريق جورماهيا بكينيا بنتيجة 4 / 2، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

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هزيمة الزمالك بهذه النتيجة أمام جورماهيا الكينى فى الجولة الأولى، دفعته للثأر فى المباراة التى جمعتهما مجددًا فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بعدما حقق الأبيض الفوز بأربعة أهداف نظيفة على نظيره الكينى.

- الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولى

فوزًا وحيدًا حققه الزمالك خارج أرضه هذا الموسم بالكونفدرالية، أمام بترو أتليتكو الأنجولى بهدف دون رد، فى مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات، ليعيد الأبيض للمنافسة من جديد، بعدما هزم فى الجولة الأولى وتعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتليتكو فى مباراتى الجولة الثانية والثالثة من دور المجموعات على أرضه.

- الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى

من جديد تعادل الزمالك سلبيا خارج أرضه مع نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، ليتأهل إلى منافسات دور ربع النهائى بعدما تصدر مجموعته، برصيد 9 نقاط.

- الزمالك وحسنية أغادير المغربى

اسفرت قرعة دور ربع النهائى بالكونفدرالية عن وقوع الزمالك مع حسنية أغادير المغربى، لتُقام مباراة الذهاب على ملعب أدرار بالمغرب، وينتهى اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين، قبل أن يفوز الأبيض بهدف دون رد، فى مباراة العودة ويتأهل إلى دور نصف النهائى.

إجمالا خاض الزمالك 6 مباريات خارج أرضه فى النسخة الجارية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حقق الفوز فى مباراة وهُزم فى مباراتين وتعادل سلبيًا فى 3 مباريات، فيما احرز 3 أهداف واستقبل 6 أهداف.