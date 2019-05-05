شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بذكرى ميلاد عبد المحسن مرتجى "رجل الحرب وكرة القدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي على فيس بوك بعيد ميلاد الفريق عبد المحسن مرتجى، الرئيس التاسع للقلعة الحمراء.

ولد الفريق أول عبد المحسن مرتجى عام 1916 بمحافظة القاهرة، وتخرج فى الكلية الحربية عام 1937، ولقب بـ "رجل الحرب وكرة القدم".

ويعد الفريق الراحل عبد المحسن مرتجى واحدا من رجال قلائل جمعوا بين السياسة والحرب وكرة القدم فى مصر فى القرن العشرين، وفضلا عن دوره فى خدمة الجيش المصرى فى أوقات هى الأصعب فى تاريخنا المعاصر، إلا أنه أيضا توج مسيرة حياته بخدمة النادى الأهلى الأعرق عربيا وأفريقيا.

تدرج فى الترقى حتى وصل إلى قيادة اللواء السادس المستقل بالقنطرة شرق برتبة عميد، كما تولى رئاسة هيئة تدريب الجيش، تولى الفريق أول مرتجى قيادة القوات العربية باليمن خلال الفترة من عام 1963 حتى 1965 وحصل على نجمة الشرف العسكرية أثناء حرب اليمن فى أبريل من عام 64 ثم تولى قيادة القوات البرية قبل أن يعود مرة أخرى إلى اليمن فى عام 1966.

وكان الفريق أول مرتجى قائداً للجبهة الشرقية وجبهة سيناء وقائداً للقوات البرية فى حرب عام 67 وتعد رسالته الأولى التى وجهها لقواته فى الثانى من يونيو عام 67 من الوثائق المهمة المنشورة على نطاق واسع حاليا، يعتبرها البعض دليلا على أن حالة ضباط وجنود الجيش المصرى كانت مخالفة تماما لما يحدث بين كبار القادة والمسئولين.

نتيجة التحقيقات فى النكسة تمت إقالته من الجيش، وهو رجل عسكرى محترم قالوا عنه إنه رجل كل العصور ذاق حلاوة الانتصار ومرارة الانكسار وشارك فى عدة حروب ويعد من ابرز قادة القوات البرية.

تولى الفريق مرتجى رئاسة النادى الأهلى فى الستينيات والسبعينيات، وارتبط اسم الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجى بالنادى الأهلى عندما تولى رئاسته فى الفترة من 15 ديسمبر 1965 حتى 13 يوليو 1967، بتكليف رسمى من الرئيس جمال عبد الناصر وقرار من المشير عبد الحكيم عامر، بعد تدهور نتائج النادى الأحمر، فكان يجب للقيادة السياسية وقتها أن تتدخل .

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وعاد بعدها مرة أخرى لرئاسة النادى الأهلى ولكن هذه المرة بالانتخاب فى الفترة من 8 نوفمبر 1972، حتى 12 ديسمبر 1980، وشهد معه النادى الأهلى طفرة فى نتائجه وعودة البطولات مرة أخرى.

وخلال فترة رئاسته توج الأهلى بالعديد من البطولات المحليه وعاش فترة من أزهى عصوره الكروية

وحصل الأهلى على بطولة الدورى العام 5 مرات وبطولة كأس مصر 3 مرات

وهو والد المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة الأهلى السابق وعضو لجنة الأنديه بالفيفا.

وإشتهر الفريق مرتجى بعشقه للنادى الأهلى، وكان له جملة شهيرة يرددها دائمًا وهى: "عظمة مصر موجودة فى النادى الأهلى "

وظل مرتجى يتردد داخل جدران النادى حتى آخر أيام حياته والتى شهدت مرضه، وتوفى الفريق أول عبد المحسن مرتجى فجر الثلاثاء 5 نوفمبر 2013، عن عمر يناهز 97 عاما .